"تشيرتات وقمصان".. إطلالات دينا الشربيني "كوبي باست" من عمرو دياب

ربما توافق أذواق، جعل الفنانة دينا الشربيني، تتألق أكثر من مرة بملابس شبيهة، للفنان عمرو دياب، وبنفس تنسيق الألوان، ظهر الثنائي أكثر من مرة بإطلالة واحدة، عدة مرات.

واليوم تداول رواد مواقع التواصل، عدة صور للفنانة دينا الشربيني، وهي ترتدي ملابسا تشبه إطلالات الفنان عمرو دياب، حتى رجح البعض، أنهما يرتديان نفس الملابس.

وظهرت "الشربيني" خلال أحد مشاهد مسلسلها "زي الشمس" بإطلالة كاجوال، مرتدية "قميص جينز" الذي ظهر به من قبل الهضبة، خلال إعلان إحدى شركات المحمول، كما تألقت في مشهد آخر بـ"بيجامة" سوداء "مُنقطة"، تشبه أحد قمصان الأخير، والذي ظهر به خلال إحدى حفلاته.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصور، بشكل ساخر، وكتبت أحدهم: "وكمان بيسيبها تلبس هدومه"، في حين قالت أخرى: "كمان بتوفر فلوس اللبس وبتاخد لبس عمورة".

ولم تعد تلك المرة هي الأولى التي يتشابه فيها الثنائي، إذ ظهرت الفنانة من قبل مرتدية سترة جلد سوداء مع "توب" باللون الابيض، في إطلالة تشابهت إلى حد كبير مع إطلالة الأخير، التي ظهر بها خلال إعلان ألبومه "أحلى وأحلى".

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كما ظهرت "الشربيني" مؤخرًا، بتيشيرت "رصاصي" مع "رابطة" شعر، تشبه إطلالة الهضبة، خلال إحدى حفلاته بالساحل.

فضلا عن "التيشيرت المخطط" الذي ارتداه الفنان بإحدى الحفلات، وظهرت به الأخيرة في جلسة تصوير.

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