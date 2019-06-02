في مكان بعيد كان هناك بلادًا يطلق عليها بلاد الأحلام، عاش فيها ثلاثة أمراء صغار السن، مليكة ويزيد ونوران، مع والدهم السلطان.
وكان الأشخاص الذين يعيشون في بلاد الأحلام، تتحقق أحلامهم "تاني يوم في الحال"، وكان السؤال الذي حاول والد الأمراء الصغار، الإجابة عليه من خلال قصة اليوم، عن مفهوم النوايا الطيبة.
نقدم لكم، اليوم، من حواديت ديمة والجدة سليمة، قصة "مليكة وبلاد الأحلام"، تأليف وأداء صوتي، مي عبد الهادي.
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