في ذكرى ميلادها.. 3 أزواج بحياة زيزي مصطفى وقضية "الرقيق الأبيض"

دخلت عالم الفن والتمثيل في سن صغير تميزت بالرقة والطابع الأنثوي، أضفت على جميع الأفلام التي شاركت فيها روح خاصة فهي من الفنانات النادرات اللاتي لديهن حس درامي برز بشكل أكثر وضوحًا في أدوارها وأعمالها.

لن ننسى دور "صفية" في فيلم "المراهقات"، والتي شاركت في بطولته مع الفنانة ماجدة، ولكن لم يحالفها الحظ على أن تكون واحدة من نجمات الصف الأول، رغم أن بدايتها كانت قوية بعدد من الأفلام التي قدمتها.

ويتزامن 2 يونيو ذكرى ميلاد زيزي مصطفي، التي جسدت أدوارًا بارعة ستظل محفورة وعالقة في الأذهان.

ورصد "هُن" أبرز المحطات في حياة زيزي مصطفي على المستوى المهني والأسري.

أزواجها

تزوجت للمرة الأولى من مهندس بحري، وهى فى سن مبكر، وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ولكنها انفصلت عنه بعد عدة سنوات من الزواج، بسبب نشوب خلافات كثيرة بينهما استحالت بقاءهم معًا.

الممثل محمد خيري

وكانت الزيجة الثانية للفنانة زيزي مصطفى، من نصيب الفنان محمد خيري، والتي كانت بينهما قصة حب طويلة، والذي قام بدور البطولة في فيلم "العمر لحظة" أمام الفنانة الكبيرة ماجدة، وحدث الانفصال بينهما بسبب انشغالها الشديد في مجال الفن.

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الفنان يسري مصطفى

وكانت الزيجة الثالثة والأخيرة من الفنان يسري مصطفى، التي تزوجت منه في عام 1982، ولكن زواجهما لم يستمر طويلًا وسرعان ما انتهى بالانفصال، واحتفظا بعلاقة الصداقة التي جمعت بينهما، ليتزوج بعدها سيدة من خارج الوسط الفنى إلى أن وقع الانفصال بينهما.

واجهت الفنانة زيزي مصطفى، العديد من الأزمات في حياتها الخاصة بعيدًا عن مجال الفن، فحياتها كانت لا تخلوا من المشاكل والأزمات.

قضية الرقيق الأبيض

"الرقيق الأبيض"، قضية شغلت الكثيرون وتناولتها الصحف القومية في العام 1974، واتهم خلالها العديد من الممثلات، وبعد نحو 170 يوما من المحاكمة، حصلت الفنانات على إخلاء سبيلهن، وكانت المتهمة الرئيسية فيها الفنانة ميمي شكيب، و8 فنانات أخريات، بينهن آمال رمزي وسامية شكري وميمي جمال وناهد يسري بتهمة إدارة شبكة للدعارة، فيما أخلت المحكمة سبيلهن بدعوى عدم ضبطهن متلبسات، وتم بعدها حفظ القضية.

كانت "زيزي" من بين المتهمات في قضية شبكة الدعارة، حيث وُجهت إليها تهمة الممارسة نظير مبلغ 50 جنيه، إلا أنها نفت ممارستها للدعارة في التحقيقات، وكانت من ضمن الفنانات اللاتي كن يحضرن حفلات الفنانة ميمي شكيب باستمرار داخل شقتها بقصر النيل.

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