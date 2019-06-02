ليدي غاغا تتعرض لموقف مُحرج على المسرح

تعرضت ليدي غاغا لموقف محرج أثناء تقديمها عرضًا في فندق "بارك إم جي إم" الفاخر في "لاس فيغاس".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو، يمكن رؤية كيف كانت "غاغا" تنزلق على منصة معدنية، قبل أن يُوشك الأمر على الخروج على السيطرة، حيث بدأت "غاغا" في السقوط وكادت أن ترتطم بالأرض، لولا إنقاذ راقصيها الموقف.

واستطاعت "غاغا" النزول في أمان واستكملت عرضها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يكن، حيث أمتعت جمهورها بأغنية Judas من ألبومها "بورن زيس واي"، وكانت ترتدي زيًا "ميتاليك" باللون الذهبي ذا قطع فضية، كما كان شعرها أشقر وذا خصلات زرقاء.

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يُذكر أن غاغا افتتحت معرضًا لها يدعى Haus Of Gaga، في فندق " بارك إم جي إم"، لعرض بعض من أزيائها الشهيرة على مر السنين، بما في ذلك فستان اللحم الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز MTV لعام 2010.

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وحققت "غاغا"، والذي يعد "ستيفاني جيرمانوتا" هو اسمها الحقيقي، نجاحًا باهرًا بعد إطلاق فيلمها "أستار إز بورن" العام الماضي، والذي قام "برادلي كوبر" بإخراجه وشارك في تأليفه، فضلًا عن ظهوره في الفيلم برفقة "غاغا"، كما حصلت "ليدي غاغا" على الأوسكار بفضل أغنية "شالو".

وفيما يتعلق بحياتها العاطفية، انفصلت المغنية الأميركية عن كريستيان كارينو خلال شهر شباط / فبراير، بعد خطوبة دامت عدة أشهر، كما شاع بعد ذلك ارتباطها بالممثل جيرمي رينر، فضلًا عما أثارته من جدل بشأن وجود علاقة بينها وبين برادلي كوبر، وحتى الآن، لا يزال الحب في حياة "ليدي غاغا" يشكل حيرة للعديد من المعجبين.

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