ميلانيا ترامب تسير على خُطى ميغان ماركل في المُوضة

تجذب السيدة الأميريكية الأولى ميلانيا ترامب غالبًا الأنظار بأناقتها وملابسها الجريئة والمكلفة، ولكن في حقيقة الأمر فهي تسير على خُطى دوقة ساسيكس ميغان ماركل.

وكان تمّ الترحيب بميغان ماركل كرمز للأزياء في العالم، حيث تتم دراسة ملابس دوقة ساسكس من قبل مصممي الأزياء والتي تمت الإشادة بها في كل مكان.

ويبدو أن السيدة الأولى للولايات المتحدة، التي تعرضت للانتقاد بسبب اختياراتها المثيرة للجدل في الماضي، استخرجت ورقة من كتاب ميغان.

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وتم الكشف مؤخرًا عن أن ميلانيا ترامب ترتدي ملابس من العلامات التجارية المفضلة لميغان ماركل، مثل أحذية "مانولو بلانك" وفساتين رولاند موري.

وكشفت خبيرة الأزياء بيثاني هامر، السبب وراء سير ميلانيا ترامب على خطى ميغان في الموضة.

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وقالت بيثاني"بعد اتخاذ المزيد من الخيارات المثيرة للجدل في الماضي، ربما تتطلع ميلانيا إلى أسلوب ميغان الأكثر روعة وأناقة من أجل الإلهام، حيث تبدو ميغان دائمًا من دون شائبة وتستخدم أسلوبها لإعطاء جو من الثقة والكفاءة المهنية، لذلك فهي المصدر المثالي للموضة لشخصيات بارزة مثل السيدة الأولى".

وتمكنت ميغان من ثني قواعد الأزياء الملكية التقليدية دون كسر البروتوكول، حيث أثبتت أنه من الممكن للنساء في العائلة المالكة الحفاظ على أسلوبهن الخاص دون ارتداء ملابس غير لائقة أو كسر القواعد.

وذكرت مصادر إعلامية أنَّ ميلانيا ترتدي أساليب متشابهة وتتطلع إلى بعض مصممي ميغان المفضلين من أجل أن تحذو حذوها وتقدم صورة براقة، دون التضحية بمظهرها العصري.

يُذكر أن ميلانيا البالغة من العمر 49 عامًا ستزور المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، بصحبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن غير المرجح أن تلتقي بميغان، 37 عامًا، التي من المتوقع أن تكون مشغولة في رعاية الطفل الملكي أرشي هاريسون في المنزل.



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