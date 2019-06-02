سيلينا غوميز نسخةٌ من جينيفر أنيستون في أحدث إطلالاتها

تلفتُ سيلينا غوميز الأنظار بإطلالاتها، بخاصةً أنَّها قليلة الظهور، ورغم تشابه إطلالات بعض النجمات بكثير من الأحيان، إلا أن سيلينا فاجأت الكثيرين بإطلالة مميزة شبيهة للغاية بإطلالة قديمة لـ"جينيفر أنيستون".

وذكرت مصادر إعلامية أن سيلينا شوهدت الأحد، في أحد شوارع كاليفورنيا، وهي ترتدي أفرول أسود مع توب أبيض وسنيكرز بنفس اللون، بينما أكملت إطلالتها بقبعة بيسبول ونظارات كلاسيكية وجديلتين.

وأضافت المصادر ذاتها أنها ببساطتها وجاذبيتها أثارت جدًلا بين معجبيها؛ لأنها بدت نسخة من صديقتها "جينيفر أنيستون"، والتي ظهرت بإطلالة مشابهة للغاية خلال تصوير فيلم "صورة مثالية" Picture Perfect في 1996.

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كما أن "كونر فرانكلين"، صديقة "سيلينا" نشرت صورةً لها ولـ"جينيفر" بنفس الإطلالة وقالت "أنا قلت إطلالة اليوم هي جينيفر أنيستون فقالت سيلينا أوك".

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وأمضت سيلينا وقتًا جميلًا مع مجموعة من الأصدقاء يوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الذكرى"، وارتدت آنذاك فستانًا أسود بسيطًا.

يُذكر أن ذلك يعد أحدث ظهور لـ"سيلينا" منذ حضورها مهرجان كان لهذا العام، حيث حضرت العرض الأول لفيلم The Dead Don't Die، ولفتت الأنظار بإطلالتها الجذابة من توقيع "لوي فيتون".

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