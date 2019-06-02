نصائح لتجنب المشاكل الصحية خلال رحلات الطيران الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

إلى جانب مشقة السفر يواجه المسافرون خلال رحلات الطيران الطويلة بعض المشاكل الصحية مثل خطر الإصابة بجلطة الساق. ويمكن تجنب هذه المشاكل الصحية باتخاذ بعض التدابير كارتداء ملابس مريحة وممارسة الأنشطة الحركية وشرب السوائل بقدر كاف.

قال أخصائي الأمراض الباطنة الألماني أندرياس ليسون إن الملابس المريحة تساعد على تجاوز رحلة الطيران الطويلة بشكل أفضل؛ حيث يقل الضغط أثناء الطيران، وهو ما يعني تمدد الجسم بعض الشيء، لاسيما الغازات في الجسم، وهو ما سيسبب عدم الراحة مع الملابس الضيقة.

ومن جانبه ينصح الخبير السياحي الألماني يوهانس كلاوس بتفضيل الراحة على الأناقة خلال الرحلات الجوية الطويلة؛ حيث ينبغي ارتداء سروال رياضي بدلا من سروال البذلة.

أنشطة حركية

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وأشار الدكتور ليسون إلى أهمية ممارسة الأنشطة الحركية أثناء رحلات الطيران الطويلة، وذلك تفاديا للإصابة بجلطة الساق، والتي تهدد بصفة خاصة الأشخاص، الذين ينامون لساعات في مقاعدهم دون حركة.

ولهذا الغرض ينبغي التجول في الممر ذهابا وإيابا من وقت إلى آخر، وأيضا ممارسة التمارين أثناء الجلوس في المقعد.

وبدوره يوصي ميشائيل لامبرتي، المتحدث باسم شركة الطيران لوفتهانزا الألمانية، بعدم تناول الأقراص المنومة قبل السفر، مؤكدا على أهمية شرب السوائل بكمية كافية.

وأشار لامبرتي إلى أنه لا داعي للقلق حيال انتقال العدوى من راكب لآخر في كابينة الطائرة؛ حيث إن الهواء يتدفق من أعلى إلى أسفل بمحاذاة الجدار وليس من الأمام إلى الخلف، وهو ما يجعل الفلاتر تلتقط الجراثيم، مما يحد بشكل كبير من خطر العدوى.

ومَن يعاني من رهاب الطيران أو دوار السفر يتعين عليه إخبار طاقم الطائرة، علما بأنه قلما يشعر المسافر بحركات الطيران في منتصف الممر بالقرب من الأجنحة. ومَن يسافر نهارا، يمكنه الجلوس بجانب إحدى النوافذ وتحديد نقطة في الأفق والتركيز عليها للحد من خوفه.