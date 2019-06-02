كيف تختارين الكونسيلر المناسب لإخفاء الهالات السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تمثل الهالات السوداء شبحا مخيفا للمرأة؛ حيث إنها تسلب العيون إشراقتها وتجعلها تبدو متعبة ومتقدمة في العمر.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن الكونسلير يعد بمثابة عصا سحرية لإخفاء الهالات السوداء بشرط استخدام الدرجة اللونية الصحيحة، محذرة من استخدام الدرجات الفاتحة؛ نظرا لأنها تسلط الضوء على الهالات وتمنحها مظهرا رماديا باهتا.

وبدلا من ذلك، تنصح المجلة المعنية بالموضة والجمال باستخدام كونسيلر يزهو باللون البرتقالي؛ حيث إنه يعمل على تفتيح المنطقة الداكنة تحت العين ويمنحها إطلالة مشرقة ومتوهجة تشع شبابا وحيوية.

وللحصول على نتيجة رائعة تدوم طويلا أكدت "إيلي" على أهمية استخدام برايمر أولا لجعل سطح البشرة مستويا وخاليا من التجاعيد الصغيرة من ناحية وللحيلولة دون تفتت الكونسيلر وتلاشي تأثيره مع مرور الوقت من ناحية أخرى.