"وكمان بيسيبها تلبس هدومه".. مواقف جمعت عمرو دياب ودينا الشربيني في "زي الشمس"

تداول رواد مواقع التواصل عدة صور للفنانة دينا الشربيني، وهي ترتدي ملابس تشبه إطلالات الفنان عمرو دياب، حتى رجح البعض، أنهما يرتديان نفس الملابس.

وظهرت "الشربيني" خلال أحد مشاهد مسلسلها "زي الشمس" بإطلالة كاجوال، مرتدية "قميص جينز" الذي ظهر به من قبل الهضبة، خلال إعلان إحدى شركات المحمول، كما تألقت في مشهد آخر بـ"بيجامة" سوداء "مُنقطة"، تشبه أحد قمصان الأخير، والذي ظهر به خلال إحدى حفلاته.

وتفاعل الرواد مع الصور، بشكل ساخر، فعلقت إحدى الرواد قائلة: "وكمان بيسيبها تلبس هدومه"، في حين تابعت الأخرى: "كمان بتوفر فلوس اللبس وبتاخد لبس عمورة".

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يذكر إن الفنان عمرو دياب، ظهر من قبل خلال مسلسل "زي الشمس" عدة مرات، بشكل مباشر وغير مُباشر، حيث أظهرت بعض الحلقات من المسلسل استماع أبطال العمل، لأغانيه، أثناء بعض المشاهد أبرزها "يتعلموا"، و"القاهرة ونيلها".

كما حرص الهضبة من قبل على زيارة فريق العمل خلال التصوير، والتقط بعض الصور برفقة أبطال العمل خلال الكواليس.

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