الامارات | سيدة إندونيسيا الأولى السابقة ترحل عن 66 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة إندونيسيا الأولى السابقة ترحل عن 66 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وزارة خارجية سنغافورة أن سيدة إندونيسيا الأولى السابقة، كريستياني هيراواتي يودويونو، توفيت أمس، في مستشفى بسنغافورة، عن عمر ناهز 66 عاماً.

وكانت زوجة الرئيس السابق، سوسيلو بامبانغ يودويونو، المعروفة باسم «آني» تتلقى العلاج في مستشفى الجامعة الوطني لإصابتها بسرطان الدم منذ فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني «تقدم حكومة سنغافورة أصدق تعازيها لباباك يودويونو وأسرته ولشعب إندونيسيا».

وكان سوسيلو بامبانغ يودويونو قد تولى منصب الرئيس لفترتين من عام 2004 إلى عام 2014.