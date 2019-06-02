الامارات | باسم يوسف يعود من «نافذة النباتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم يوسف يعود من «نافذة النباتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد غياب، عاد الطبيب والإعلامي المصري باسم يوسف إلى الأضواء، هذه المرة ليس مع الإطلالات التلفزيونية الساخرة ونقد الواقع، إذ ينحاز إلى الغذاء الصحي النباتي، وترسيخ مفاهيم مغايرة لثقافة السائد العربي في هذا المضمار وعاداته وتقاليده القديمة.

فمع بداية شهر رمضان الفضيل، أطلق باسم يوسف برنامجه الجديد «Plant B» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، التي حقق بها كالعادة فور إطلاقها على فضاءات العالم الرقمي، متابعة مليونية وأرقاماً كبيرة من المشاهدات والاهتمام. يطل باسم يوسف بأسلوب «إرشادي» لا يخلو لا من الكوميديا الساخرة والإسقاطات المستثيرة للمشاهد ولا حتى من مقومات الدراما كذلك، التي يظهر فيها باسم في أغلب الأوقات في مشاهد تمثيلية حقيقية مستمدة من واقع اجتماعي طافح بالسلوكيات الحياتية الخاطئة والمعتقدات والموروثات الغذائية غير الصحية.

حلقات رقمية

«في بيتنا نباتي»، و«قلبي وشراييني وليلة دخلتي»، و«العضل الأخضر»، و«البروتين»... عناوين رئيسة للحلقات، التي يتناول من خلالها صاحبها التأثير السلبي والتبعات الكارثية للنظام الغذائي التقليدي الذي يعتمد على تناول اللحوم ومنتجات الألبان، في الوقت الذي حرص باسم يوسف على تقسيم حلقاته الرقمية إلى ست حلقات رئيسة تراوح مدتها بين 12 و15 دقيقة، وطرح كوميدي لا يخلو من الطرافة والسخرية اللتين عهدهما جمهوره فيه. إضافة إلى 14 حلقة توعوية قصيرة تتناول مسائل وعادات غذائية متنوعة تراوح مدتها بين 7 و10 دقائق توفر المزيد من المعلومات والنصائح الغذائية والإجابات عن أسئلة واستفهامات الجمهور، إذ تنفرد كل حلقة على التوالي بشرح مفهوم محدد عن التغذية الصحية وأسلوب الحياة السليم، إلى جانب توفير محتوى إضافي متخصص يكرسه باسم يوسف عبر خوض تجارب جديدة وعدد من اللقاءات مع ضيوف من الخبراء والمتخصصين في الشأن الغذائي ومختلف الاختصاصات الطبية ذات العلاقة، مثل حلقة «رجيم ع الموضة» و«البروتين» و«الكوليسترول» و«الألياف» و«أمراض العائلة»، وغيرها.

موقع خاص

وعمد باسم يوسف أيضاً إلى إنشاء موقع رسمي لبرنامجه الغذائي «Plant B» وضمنه العديد من الأقسام التي تتناول بعض مفاهيم هذا البرنامج الرقمي، والنظام الغذائي المتخصص وتفاصيله وفوائده، مقدماً لفريق عمله الذي يتألف من عدد من أخصائي التغذية، والأطباء والمنتجين والمخرجين وبعض الأمهات والأصدقاء - على حد تعبيره - مادة دسمة للجدل وأفكاراً مبتكرة وثورية، داعياً المتصفح لموقعه الجديد إلى الانضمام إلى آلاف الأشخاص الذين استطاعوا إنقاص الوزن الزائد والتخلص من الآثار السلبية لأنماط حياتهم القديمة وتداعياتها على صحتهم الجسدية والعقلية والوصول لأفضل حالاتهم الصحية. ويقدم باسم يوسف في الوقت نفسه تحدياً غذائياً جديداً، يبدو أنه أثبت بشهادة كثيرين جدارته ونجاحه الساحق الذي جذب إليه مهتمين بالجملة، ويتكون من 21 يوماً من التجربة الغذائية التي تعتمد بالدرجة الأولى وبالكامل على الأكل النباتي، أما صفحة المقالات في الموقع الصحي الجديد، فتتضمن سلسلة من النصائح اللازمة التي تساعد الجميع على تحويل نظامهم الغذائي اليومي إلى نظام نباتي بالكامل، إلى جانب مجموعة من المقالات والأبحاث الطبية المتخصصة والمعتمدة حول التغذية وتحسين الصحة.

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وصفات سحرية

كما أفرد باسم يوسف مساحة لتقديم مجموعة من الوصفات والوجبات النباتية اليومية الكلاسيكية مثل سلطة الفاصولياء الخضراء والخردل الأخضر، وسلطة الكسكس بالأعشاب مع الكوسا المشوية، والبطاطا الحلوة بالكاري والحمص، وسلطة البطاطا المشوية، إلى جانب وصفة العدس مع الأعشاب والخضار المشوية، كذلك المعكرونة بصوص البلونيز النباتي، والسبانخ بالفطر والكريمة، بالإضافة إلى أفكار جديدة في تقديم هذه الوصفات مثل كريمة الكاجو، وسلطة المانجا بالكينوا، ووصفات صحن السموثي للإفطار، وصولاً إلى أطباق الحلو الصحي والخفيف مثل كيكة الموز بقطع الشوكولاتة، وكيكة الشوكولاتة النباتية دون حليب أو بيض، كذلك كيكة الموز الأخضر، والكعكة الخالية من الجلوتين، وغيرها من الوصفات الصحية النباتية التي لا تبدو خالية لا من المذاق اللذيذ ولا حتى من الجانب الجمالي في طرق تقديمها للمشاهد بطريقة محترفة ومبتكرة.

بعد 5 أعوام

بعد الانطلاق في عالم ترسيخ مبادئ غذائية يمكن وصفها بالمبتكرة مقارنة بالواقع الغذائي العربي على الأقل، لما فيها من أفكار واقتراحات لم يسبق أن طرحت بهذا الشكل المغاير الذي يقدمه برنامج Plant B، حرص باسم يوسف على الترويج لبرنامجه الصحي الجديد عبر صفحته الرسمية على «تويتر» إذ نشر تغريدة مبرراً تقديمه للبرنامج بالقول: «ناس كتيرة ما تعرفش إن بقالي أكتر من خمس سنين حتى والبرنامج كان شغال إني كنت بتكلم عن النظام النباتي وإزاي إنه ساعدني وساعد ناس كتير جداً في تحسين صحتنا. أنا شخصياً شفت ناس بأمراض مزمنة صحتهم اتغيرت تماماً». وأضاف أن أمراض القلب أصبحت سبباً رئيساً للوفيات في الوطن العربي، وحسب منظمة الصحة العالمية أمراض القلب يمكن الوقاية منها من خلال التصدي للأغذية غير الصحية.

مُرحّب.. ومستغرب

تفاوتت ردود أفعال الجمهور بين مرحب بالفكرة الجديدة، ومستغرب لخطوة الإعلامي والكوميدي المصري باسم يوسف الذي قدم للجمهور العربي في الفترة السابقة نمطاً مختلفاً من البرامج الكوميدية الساخرة، فهل سينجح باسم يوسف هذه المرة في دفع متابعيه لتغيير منظومتهم الخاصة بنمط حياتهم اليومي؟

• 12 إلى 15 دقيقة، مدة الحلقات الرئيسة في برنامج يوسف الجديد.