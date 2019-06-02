الامارات | طلبة دبا الحصن يشاركون في «رمضان أمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة دبا الحصن يشاركون في «رمضان أمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم، مع مجموعة من طلبة المدينة في حملة «رمضان أمان».

وحرص المجلس من خلال كوادره وطلابه على توزيع عدد من وجبات الإفطار المتنوّعة على مرتادي الطرق في مدينة دبا الحصن قبيل أذان المغرب، بهدف تقليل سرعات الطريق للسائقين، وتنمية روح التطوّع لدى المشاركين.

وأشاد رئيس المجلس، محمد راشد رشود، بحملة «رمضان أمان» التوعوية، التي تعزز قيمة التطوّع والعمل الإنساني لدى الأبناء.

وأضاف أن «الإمارات ستظل رائدة في عمل الخير، سواء داخل الدولة أو خارجها، وستبقى واحة للتطوّع وطرح المشروعات المتميزة التي تقدم الخير للجميع، لتحقيق أهدافها الإنسانية، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم».