الامارات | 5 خطوات لوجه مشرق في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لوجه مشرق في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل عيد الفطر المبارك، تبحث أغلبية النساء عن السُبل التي من خلالها يمكن الحصول على إطلالة مشرقة، ولهذا تحرص السيدات على تطبيق خطوات أساسية ومهمة قبل استقبال العيد، للتخفيف من الإرهاق الذي عانته البشرة خلال الصيام. مع الإشارة إلى أن الماكياج لا يخفي تعب البشرة، بل على العكس فهو يبرز العيوب ويبينها بشكل أكبر، لهذا لابد من القيام بهذه الخطوات الخمس البسيطة التي ينصح بها خبراء التجميل، والتي تمنح البشرة النضارة والحيوية.

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