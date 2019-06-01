عقب ظهورها بنهائي دوري الأبطال.. من هي زوجة مالك نادي ليفربول؟

تألقت ليندا هنري زوجة مالك نادي ليفربول الإنجليزي، خلال تواجدها اليوم بالمُباراة الحاسمة، التي تجمع بين ليفربول، ونظيره توتنهام، في نهائي دوري الأبطال.

والتقطت عدسات الكاميرات، عدة صور لـ"ليندا" التي تألقت بفستان أحمر، مفتوح، دون أكمان، مع شعر أسود منسدل و"ويفي" قليلًا.

يرصد "هن" معلومات عن زوجة مالك نادي ليفربول الإنجليزي، نعرضها خلال النقاط التالية:

- تزوجت رجل الأعمال ومالك أحد أكبر النوادي الرياضية ببريطانيا، جون دبليو هينري، عام 2009، بعد عام من انفصاله عن "بيجي سو هنري"، الذي ارتبط بها في 1998.

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- لديها ابنة وحيدة تُدعى "سيينا هنري".

- تُقيم مع زوجها في أحد القصور، بمدينة وسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

عُينت العضو المنتدب لصحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية، ومقرها بولاية "ماساشوستس"، التي تتبع مؤسسة نيويورك تايمز، منذ 25 عاما، فيما يشغل زوجها منصب "الرئيس المالك" للصحيفة.

- تعمل في مجال إنتاج الأفلام السينمائية، منذ أكثر من 8 سنوات.

- دشنت حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" في مايو 2009، ويزيد عدد متابعيها عن 181 ألف شخص من مختلف دول العالم.

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