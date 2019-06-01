خصومات تصل لـ50% ..تعرف على عروض منتجات التجميل في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحرص بعض الصيدليات الكبرى على تقديم عروض وخصومات عديدة على منتجات العناية بالبشرة والتجميل يصل الي 50%، بينما الأدوات التجميلية تصل عروضها للعيد حتى 15% في متجر وجوه لأدوات الميك-أب.

عروض منتجات العناية بالبشرة:

-اشتري احدى منتجات لونجبريدج LongBriding للحماية من الشمس للأطفال، أو لوشن الجسم، وأحصل على عبوتين مجانًا، سعر المنتجات يبدأ من 159 ويصل لـ 179 جنيه.

-منتجات كليو"cleo" للعناية بالبشرة والشعر والوقاية من الشمس، وأحصلي علي عبوه مجانا، السعر يبدأ من 150 جنيه ويصل لـ 225 جنيه.

-اشتري قطعة فارماسيرز Pharmacersمن واقي الشمس S أو منتجات العناية بالبشرة الدهنية، واحصلي على القطعة الثانية من اختيارك مجاناً (الخصم على القطعة الأقل سعراً)، سعر المنتجات يبدأ من 140 إلي 350 جنيه.

-منتج من بايوبلاس" BioBlas" للعناية بالشعر واحصلي على خصم 50% على الثانية (الاقل سعراً) سعر المنتجات يبدأ من 96.00 ويصل لـ645.00 جنيه.

-اشتري منتج من بايوبالانس”BioBalance” للعناية بالبشرة والشعر واحصلي على خصم 50% على الثانية (الاقل سعراً) بسعر98.00حتى 194.00 جنيه

-اشتري منتجات فييل جود” feelgood” للعناية بالبشرة والشعر وأحصل علي العبوه الثانية مجانا (الاقل سعرا)، تتراوح سعر المنتجات من 80.00 ويصل إلي 185.00 جنيه

-اشتري قطعة من توبي كريم للعناية بالبشرة واحصلي على خصم 50 % على القطعة الثانية. (الخصم على الأقل سعراً) بسعر يبدأ من 99.00 ويصل إلى 389.00 جنيه

-منتج من ريلاستيل للعناية بالبشرة والشعر واحصلي على خصم 50% على الثانية (الاقل سعراً)، بسعر يبدأ 226.00 ويصل لـ 723.00 جنيه

-اشتري كريم لاينوlaino” “واحصلي على خصم 50% على القطعة الثانية مجاناً.

-اشتري قطعة من منتجات اروما” aroma” (لترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد) واحصلي على خصم 25% بسعر 224.25 حتى 412.50 جنيه

كريم اروما المرطب للأيدي واحصلي على خصم 25% بسعر 41.25 جنيه.

-تألقي بغسول تفتيح البشرة نوكسوايت Nuxe white" المنقي يعمل على تنظيف البشرة ويساعد على إزالة السموم مع الأزهار البيضاء وزهرة الكرز السعر يبدأ من 219 جنيه.

-احصلي على خصم 10% عند شرائك Nuxe body deodrant مزيل ومنظم التعرق من نوكس خالي من الكحول واملاح الألمونيوم يعمل على حمايتك من التعرق لمدة 24 ساعة، بسعر 130.5 بدلًا من 145 جنيه.

-يمكنك الحصول على خصم 10 % عند شرائك غسول BIODERMA sebium gel غسول للبشرة الدهنية المعرضة للإصابة بحب الشباب، فهو ينظم افراز الدهون ويتحكم في لمعان البشرة وينظفها بعمق ويساعد في معالجة حب الشباب، بسعر 170 ج بدلا من 189 جنيه.

احصلي على خصم 10% عند شرائك NUXE HUILE PRODIGIEUSE OIL وصف المنتج: -زيت نوكس المستخلص من 7 زيوت طبيعية اهمهم زيت المكاديميا، وزيت الارجان، وزيت البندق، وزيت اللوز الحلو بالإضافة لفيتامين E يستخدم للبشرة والشعر والجسم، بسعر 350 بدلا من 389 جنيه.

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بينما عند شراء قطعة من مجموعة JOHNSON VITA-RICH ستحصلين على القطعة الثانية مجاناً.

وهي مجموعة مخصصة للعناية الفائقة بالجسم وتحتوي على زبدة الشيا وخلاصة البابايا، بأسعار تبدأ من 24 الى 65 للقطعتين

بينما منتجات العناية بالشعر:

احصلي على خصم 10% عند شرائك Ducray Neoptide سبراي لوشن مخصص لعلاج تساقط الشعر المزمن والوراثي بفضل تركيبة غنية بفيتامين B3 ومزيح من أربع احماض امينية لتحفيز نمو الشعر، ومنع تساقط الشعر، كما يحتوي على مستخلص Ruscus وال Nicinamide لزيادة نمو الشعر وزيادة الدورة الدموية التي تصل لبصيلة الشعر لزيادة قوة وصلابة الشعر بسعر 720 بدلا من 800 جنيه.

خصم ٣٠% عند شرائك اي منتج من منتجات Chi للشعر من هذه المجموعات:

-مجموعة Chi infra تستخدم للعناية بالشعر الجاف والمصبوغ والتالف، يمكن استخدام جميع منتجتاها بشكل يومي.

- شامبو chi infra شامبو مرطب ومعالج للشعر المجهد التالف والهايش.

- المنتج المعالج chi infra tratment فائق الترطيب وحامي من المؤثرات الحرارية للشعر مثل الشمس والسيشوار.

- سبراي chi infra mist يعالج الشعر بالكيراتين ويقويه يمكن استخدامه قبل الصبغة او فرد الشعر.

- منتج Chi infra silk infusion سيروم غني بالحرير الصافي مع بروتين القمح والصويا (يحتوي على ١٧ حمض اميني).

بينما منتجات العطور والبرفان:

خصم 30% على مجموعة من البرفان، بأسعار تبدأ من 577.5 وتصل 4410 بدلا من 6300 جنيه.

قطعتين من سبلاش BODYLICIOUS وأحصل على خصم 25% ب سعر95.00 جنيه.

قطعتين من برفان ZAK بسعر 140 جنيه بدلا من 190 جنيه ووفر 50 جنيه.

أشترى REXONA رول أون 50 مل، وأحصل على خصم 20% بسعر 21جنيه.

أشترى REXONA سبراي 150 مل وأحصل على خصم 20% بسعر 39جنيه.

أشترى سبراى NIVEA مزيل لرائحه العرق 150 مل، وأحصل على خصم 50% على القطعة الثانية بسعر 51جنيه.

أشترى عطرك المفضل من نيفيا رول أون وأحصل على خصم 15% بسعر24 جنيه.