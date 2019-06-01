بـ"فستان أحمر".. زوجة مالك ليفربول تتألق بالمدرجات في نهائي دوري الأبطال

حرصت ليندا هنري زوجة مالك نادي ليفربول الإنجليزي، على حضور المُباراة الحاسمة، التي تجمع بين ليفربول، ونظيره توتنهام، في نهائي دوري الأبطال.

والتقطت عدسات الكاميرات، عدة صور لـ"ليندا" التي تألقت بفستان أحمر، مفتوح، دون أكمان، مع شعر أسود منسدل و"ويفي" قليلًا.

كما اعتمدت على مكياج هادئ.

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وكانت زوجة مالك ليفربول، نشرت صباح اليوم، فيديو لاستعدادات الجماهير للمُباراة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "كما هو متوقع، العاطفة واضحة، مع الأغاني والأمل والأحلام والبهجة في جميع أنحاء مدريد".

وتابعت قائلة: "نحن في طريقنا إلى الاستاد، المليء بنفس الأمل والأحلام في المساء".

يذكر أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، والمنتخب المصري، سجل الهدف الأول من خلال ركلة جزاء.

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