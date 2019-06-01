حرصت ليندا هنري زوجة مالك نادي ليفربول الإنجليزي، على حضور المُباراة الحاسمة، التي تجمع بين ليفربول، ونظيره توتنهام، في نهائي دوري الأبطال.
والتقطت عدسات الكاميرات، عدة صور لـ"ليندا" التي تألقت بفستان أحمر، مفتوح، دون أكمان، مع شعر أسود منسدل و"ويفي" قليلًا.
كما اعتمدت على مكياج هادئ.
وكانت زوجة مالك ليفربول، نشرت صباح اليوم، فيديو لاستعدادات الجماهير للمُباراة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "كما هو متوقع، العاطفة واضحة، مع الأغاني والأمل والأحلام والبهجة في جميع أنحاء مدريد".
وتابعت قائلة: "نحن في طريقنا إلى الاستاد، المليء بنفس الأمل والأحلام في المساء".
يذكر أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، والمنتخب المصري، سجل الهدف الأول من خلال ركلة جزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"فستان أحمر".. زوجة مالك ليفربول تتألق بالمدرجات في نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.