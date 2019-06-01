شيخ الأزهر: الرجل الذي يضرب زوجته نهارا ثم يطلبها ليلا لديه خلل في الشخصية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن النبي عليه السلام وهو قدوة المسلمين، وقالت عنه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله".

وأضاف الطيب، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع عبر فضائية التليفزيون المصري، أن الرجل النبيل لا يضرب زوجته، وأن الرجل الذي يضرب زوجته نهارًا ثم يطلبها ليلًا لديه خلل في الشخصية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يبدأ الزوج علاج زوجته الناشز بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي وهذا النوع من الضرب لا يكون على الوجه، بل يكون ضربًا رمزيًا.

وأوضح أن الضرب الرمزي كأن ينكز الرجل زوجته بمسواك أو فرشاة أسنان، بهدف كسر تكبرها وتجبرها فقط، وذلك بنية الإصلاح ومن منطلق محبة الزوج لزوجته وحرصه على الحفاظ عليها، كما يفعل الأب أو الأم مع الابن أي أنه ليس من قبيل العدوان، لأنه إذا كان من قبيل العدوان فهو محرم.

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