شيخ الأزهر: المرأة غير الناشز يُحرم ضربها مهما بلغ حدة الخلاف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها مهما بلغت حدة الخلاف مع زوجها، حيث إن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ "، لم يأتي هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب.
وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، الذي يُعرض على التليفزيون المصري، أن الضرب الرمزي للزوجة هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح أي يستوي فيه القيام به من عدمه.
وأشار إلى أن ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات الأخرى بما فيها المجتمعات المعاصرة، ولذلك فإن المنظمات الدولية فرضت اتفاقيات لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن هذه الاتفاقيات تجاوزت الحدود الطبيعية وطالبت بإلغاء الفروق بين الرجل والمرأة بشكل كامل، ونادت بإلغاء حق التأديب من الزوج لزوجته اللازم أحيانًا.
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