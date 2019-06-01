انتهت اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي، وهي التجربة الأولى للطلاب لأداء الامتحان بنظام "التابلت"، وهو ما آثار خوف الأمهات وقلقهن.
"احنا حاسين إن إحنا اللي خلصنا"، كان هذا هو الشعور الذى سيطر على الأمهات، وكتبن تلك الجملة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء الامتحانات، ليبدأن الاستعداد لعيد الفطر المبارك.
"أصعب سنة علينا"، هكذا بدأت ولاء طارق، ولية أمر طالبة بالصف الأول الثانوي حديثها لـ "هُن"، وشبهت الامتحانات بـ "الولادة المتعسرة"، بسبب المعاناة التي واجهتهن.
وتابعت منيرة أشرف، ولية أمر: "مفيش حد ممكن يحس باللي احنا كنا فيه ولسه هيستمر السنة الجاية معاناة مستمرة لحد ما يدخلوا الجامعة"، مؤكده أن نجلها لم يصدق أنه انتهى من الامتحانات.
"هم وانزاح"، كان هذا هو شعور المسيطر على نهى عمرو، ولية أمر طالبة بالصف الأول الثانوي عقب انتهاء الامتحانات وبداية الإجازة، مؤكدة أنها لم تشعر بالتعب والإرهاق في أي سنة من السنوات الدراسية مثلما شعرت به هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر أمهات بعد انتهاء امتحانات أولى ثانوي: "هم وانزاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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