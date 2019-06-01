إليكِ 3 وصفات طبيعية لتبييض الوجه

تسعى الفتيات بكل الطرق للحصول على حيل سهلة وسريعة وغير مكلفة لتفتيح البشرة وتبييض الوجه، بخاصة في فصل الصيف مع اشتداد أشعة الشمس، ورغم أن منتجات التجميل والعناية بالبشرة أصبحت منتشرة وتجدها الفتيات بكل سهولة، إلّا أنَّ الوصفات الطبيعية البسيطة عادة ما تكون أكثر فائدة للبشرة.

ونقدم إليكي أهم أسرار تبييض الوجه دون تكلفة وفي وقت بسيط :

1- الحليب البودرة مع ماء الورد:

اخلطي ملعقة من الحليب الباودر مع ملعقة من ماء الورد، وضعي الخليط على وجهك بعد تنظيفه جيدًا بمقشر الوجه أو الغسول، واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء البارد.

2- الترمس المطحون والنشا وماء الورد:

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وصفة طبيعية سحرية تساعد في تبييض الوجه بشكل سريع وفوري، ضيفي ملعقة من الترمس المطحون مع نصف ملعقة من النشا مع ملعقتين ماء ود وقلبي الخليط وافرديه على وجهك واتركيه حتى يجف ثم افركيه على بشرتك واغسليه بالماء البارد.

3- كريم ترطيب + كبسولة فيتامين e :

وهي طريقة سهلة، فقط افرغي محتويات 4 كبسولة فيتامين e على كريم الترطيب الخاص بوجهك واحرصي على استخدامه مرتين يوميًا.

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