عرض أزياء "غير واقعي" يعتمد على البالونات الكبيرة

أقيم عرض أزياء لمصمم الأزياء يدعى فريدريك، واعتمد في تقديم أزيائه على البالونات، وهو ما جعل عرضه الأغرب على الإطلاق، وهو ما علق عليه الكثير من رواد السوشيال ميديا بأنه عرض أزياء غير واقعي.

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استخدم فريدريك في عرض الأزياء مجموعة من ألوان البالونات الكبيرة، والتي تنوعت بين اللون الأحمر، والبرتقالي، والسماوي، حيث كانت البالونات تحاوط عارضين وعارضات الأزياء من جميع النواحي.

تضمن العرض أيضا مجموعة من الفقرات، حيث قام بملء بالون كبير وبداخله عارضة أزياء وقامت عارضة الأزياء بتفريغ الهواء من ظاهرة ليظهر لنا في الأخير التصميم الذي صنع، فهل ستكون موضة 2019 من البالونات أم ماذا، وإليكم الصور التي توضح التصميمات المصنوعة من البالونات.

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