"هند" تطلب الخلع بعد 17 سنة جواز: "متجوز فتاة ليل"

بعد سبع عشر عامًا من الزواج، لم تجد "هند" 38 عامًا، مفرا من إهانة زوجها وخيانته لها، سوى إقامة دعوى خلع برقم 1942 لسنة 2019، بعدما وصلت العلاقة بينهم إلى طريق مسدود.

عشرة عمر جمعتهما لسنوات طويلة، روت هند لـ"هُن" تفاصيلها: "جمعتنا علاقة زوجية طيبه لمدة 17 عامًا"، خلفت منه ولد وبنت في مراحل تعليم مختلفة".

وأكملت: زوجي كان محامي وصاحب كافيه، وكان يعاملني أحسن معاملة، لحد ما ظهرت في حياته فتاة ليل اتعرف عليها من الكافية بتاعه، واتجوزها من غير علمي، لحد ما جه اليوم واكتشفت من تليفونه أنه متجوز ولما واجهته أنكر، لحد ما خليت حد يرقبه وعرفت مكان سكنها، وواجهته تاني بالحقيقة، "ضربني وأهانني".

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رفضت الزوجة البقاء على ذمة زوجها، والذي ينساق وراء فتيات الليل بحسب قولها، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو الخيانة.

لجأت الزوجة لساحات القضاء داخل محكمة الأسرة التابعة لدائرة قسم عين شمس، بعدما لم تجد من يساعدها في محنتها، محررةً دعوى للخلع ضده لقيامه بخيانته لها، وإهانتها.

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