والد حسام حبيب ينشر صورة لابنه مع شيرين.. ومتابعون: "مبروك يا جدو"

نشر حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لابنه مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث ظهرخلالها محتضنها وواضعًا يده على بطنها، دون إرفاق تعليق على الصورة.

لقيت الصورة استحسان الرواد وإنهالت التعليقات عليه متسائلين إذا كان ينتظر الثنائي طفلهم الأول، والبعض الآخر يهنئونه على قريب مجئ حفيده، رغم عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه،

وكان من أبرز التعليقات: "حامل، ألف مبروك يا حسين باشا عقبال ماتولد وتكون جد، ألف مليون مبروك يا جدو".

Advertisements

وقال حبيب، خلال استضافته في برنامج"عائشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أول أمس، إنه مؤمن تمام الإيمان بأن الخلفة رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الخلفة لعام أو عامين من الزواج، ولكنه "يُحب مفاجآت ربنا"- على حد قوله، حيث يرى أن الخلفة رزق، وأهم من كل النجاحات.

وأضاف حبيب: "لو خيرتي شيرين عبدالوهاب ما بين أمومتها وشغلها هتختار أمومتها، وأنا كمان".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينطلق خبر حمل شيرين عبدالوهاب، فبدأ الخبر بالانتشار بعد زواجهما في أبريل 2018، حينما ظهرت بوزن زائد معتقدين أنها في انتظار طفلها الأول من حسام حبيب، ونفته هي بنفسها أكثر من مرة سواء من خلال شقيقها مدير أعمالها أو بنفسها عبر حفلاتها الغنائية.

​