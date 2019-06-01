هل يجوز المسح على الأكمام والحجاب أثناء الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، في دار الإفتاء المصرية، في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية، في سؤال ورد إليها: "هل يجوز المسح على الإكمام والحجاب أثناء الوضوء.

وجاءت الإجابة على السؤال أن السنة النبوية المطهرة جاءت بالتخفيف قليلاً من هذه الفرائض في أحوال معينة فأجازت المسح على الخفين ولكن بشرط أن يلبس على طهارة ولا يخلع خلال فترة الإجازة وهي يوم وليلة أي 24 ساعة وكذلك للمسافرة الاستمتاع بهذه الرخصة ثلاثة أيام ولياليها.

وأضاف "ممدوح"، أنه يجوز فيما يتعلق بالوضوء أثناء ارتداء الحجاب المسح أن تكون الصوابع مبتلة حتى تلمس الشعر.

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