كوب واحد من التوت الأزرق يجنبك الإصابة بأمراض القلب

ويعد مرض القلب القاتل الرئيسي في العالم، ويتسبب في وفاة الملايين حول العالم، ولكن هل تعلم أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة؟.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أكدت دراسة أجرتها جامعة "إيست أنجليا"، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الذى يمكن أن يتسبب في أمراض القلب، شهدوا زيادة في تدفق الدم مع قلة تصلب الشرايين، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

واختبر العلماء آثار تناول التوت البري يوميا على 138 مشاركا تراوحت أعمارهم بين 50 و75 عاما، وكانوا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهو المصطلح الطبي لمزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

Advertisements

واتضح من خلال الدراسة أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق، أدى إلى تحسن مستمر في وظائف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين

وكشفت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يتناولون التوت البري بانتظام، يقل لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وكذلك أمراض القلب.

​