ويعد مرض القلب القاتل الرئيسي في العالم، ويتسبب في وفاة الملايين حول العالم، ولكن هل تعلم أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة؟.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أكدت دراسة أجرتها جامعة "إيست أنجليا"، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الذى يمكن أن يتسبب في أمراض القلب، شهدوا زيادة في تدفق الدم مع قلة تصلب الشرايين، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
واختبر العلماء آثار تناول التوت البري يوميا على 138 مشاركا تراوحت أعمارهم بين 50 و75 عاما، وكانوا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهو المصطلح الطبي لمزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
واتضح من خلال الدراسة أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق، أدى إلى تحسن مستمر في وظائف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين
وكشفت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يتناولون التوت البري بانتظام، يقل لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وكذلك أمراض القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر كوب واحد من التوت الأزرق يجنبك الإصابة بأمراض القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.