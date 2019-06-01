4 نصائح لقضاء إجازة عيد ممتعة مع أسرتك

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، حيث بدأت كل ربة منزل الاستعداد له منذ الآن، بترتيبات لتجهيز المنزل، وتحضير ملابس العيد للأطفال.

ومن جانبهـ قدمت الدكتور هالة حماد، استشاري الطب النفسي بالمركز الاستشاري البريطاني للأطفال والمراهقين، في حديثها لـ"هن"، بعض الخطوات التي تساعد الأسرة على الاستمتاع بأيام العيد بدون "نكد":

رتبي بيتك

يجب أن ترتبي بيتك قبل العيد بأوقات كافية ووضع لمساتك الخاصة ببساطة على ديكورات منزلك، مثل تعليق الصور والتي تحمل ذكريات العائلة بشكل بسيط على الحوائط الفارغة في منزلك، فالتجديد يعطي شعورا بالراحة البصرية لأفراد أسرتك.

أكلة جديدة

لابد من كسر الروتين والملل خاصة على مائدتك الخاصة في العيد، فمن المفضل أن تطهي الأطعمة المفضلة لزوجك وأطفالك لكن بطريقة جديدة، بلمسات وأساليب أكثر صحية لأسرتك، وتجنبي إثارة المواقف التي تتسبب في الخلافات بينك وبين زوجك، بالتعامل الهادئ، والحرص على لأن يسود مناخ أسري هادئ.

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خروجات العيد

رتبي كيف تستطيعي أن تقومي بإسعاد أسرتك دون دفع تكاليف باهظه في الخروجات، فالسعاده لاتتعلق بالمبالغ الباهظة ،انما تتعلق بالرضا وفى التقارب بيننا وبين الأقارب والاحباب، ومن الممكن ان تستمتعي بالخروج إلى الحدائق، والمتنزهات، التي تعطيكٍ الاستمتاع بالطبيعة الخلابة لكى ولاسرتك

استعادة الذكريات

لابد من استعادة الذكريات الجميلة في حياتنا، واسترجاع أجمل اللحظات والذكريات التي جمعتك بزوجك، نشطي ذاكرته دائمًا وارجعي به إلى الوراء، ذكريه بأيام تعارفكما وخطوبتكما، ما قد يجدد عواطفكما وبالتالي تعود السعادة.

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