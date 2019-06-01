في 7 دقائق..طريقة تحضير الشيشي طاووك

الشيش الطاووق من الوجبات السهلة التي يرغب الكثيرون في تناولها، ومعرفة طريقة إعدادها في المنزل، وعرض الشيف الشربيني عبر برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضير الشيش طاووق بخطوات سهلة في 7 دقائق مكونات شيش طاووق أوراك الدجاج. طماطم. بصل. فلفل ألوان. بابريكا. زعتر. ثوم. خل. ليمون. Advertisements زيت زيتون. زبادي. خلة خشب. ملح. فلفل. طريقة التحضير شيش طاووق زعتر وثوم افرميهم جيدًا باستخدام كبة كهربائية. ضيفي إليها زيت الزيتون واستمري في الفرم حتى يصبح سائلًا مع ليمون وملح وفلفل. اخلطي الثوم مع الزبادي والخل والبابريكا واضيفي إليهم قطع الدجاج. وضع قطع الدجاج بالتبادل مع البصل والفلفل الألوان والطماطم المقطعة ثم ضعيهم على الشواية حتى تنضج تمامًا ثم قدميها بالهنا. ​

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