بصحبة صلاح.. تعرف على تكلفة قضاء ليلة داخل فندق ليفربول في مدريد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تستعد العاصمة الإسبانية مدريد لاستقبال الموقعة الإنجليزية التي تجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت.

وبعيدًا على المستطيل الأخضر، تجري الأمور لاستضافة زوار العاصمة على قدم وساق، إذ تجهزت الفنادق السياحية بمدينة مدريد استعدادًا لاستقبال آلاف السائحين الوافدين لمشاهدة المباراة، بما فيهم فندق "Eurostars Madrid Tower" الذي يقيم فيه النجم المصري والعالمي محمد صلاح.

وهو فندق شاهق كبير مكون من 31 طابقًا من برج SyV الذي يبلغ ارتفاعه 235 مترًا. وهو واحد من أفضل الفنادق السياحية بالعاصمة الإسبانية مدريد، من فئة الخمس نجوم.. كما حاصل على تقيم "جيد جدًا" حسب أشهر المواقع السياحية العالمية.

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ويقدم الفندق العديد من الخدمات الصحية والرياضية المميزة للنزلاء، فهو يوفر صالات جيم ومساحات مخصصة لممارسة تمارين الـ"Workout"، ومركز "Spa" وساحة كبيرة لتناول الطعام.

كما يوفر خدمة الإنترنت المجانية، وتتميز غرف النوم بالتصميم المودرن الذي يتمتع بإطلالات بانورامية على المدينة. وتترواح تكلفة الغرفة لمدة ليلة واحدة للفرد شاملة تكلفة الضرائب: ما بين: 18000 و 20300 جنيه مصري.

إلا أن سعر الغرفة بنفس الفندق خلال الشهر القادم تنخفض بشكل كبير ليصل ثمنها حوالي 2000 جنيه مصري فقط في الليلة الواحدة فقط. وترجع زيادة الأسعار الشديدة إلى التوافد الكبير من قبل السائحين على مدينة مدرين لمشاهدة المباراة.

والفندق يوروستارز مدريد يقع ضمن منطقة الأعمال كواترو توريس، فهو يبعد عن محطة مترو بيجونا بمسافة 100 متر، وتوفر محطة كامارتين القريبة من مكان الإقامة إمكانية الوصول بسهولة إلى وسط المدينة.