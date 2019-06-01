"لو انت مش مهتم بالكورة" .. 10 معلومات تمكنك من متابعة المباراة التى تنتظرها مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعالمية المباراة الحلم بين ليفربول وتوتنهام بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتى تقام اليوم،السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهر.

وتحظى المباراة بأهمية كبرى كونها ستشهد مشاركة النجم المصري محمد صلاح الذى يتطلع لرقم تاريخي ووضع اسم بلاده ضمن الجنسيات التى فازت بالبطولة الأهم والأقوي علي صعيد الأندية فى العالم.

لو كنت غير مهتم بلعبة كرة القدم وقررت مشاهدة المباراة أو مشاركة أصدقائك وعائلتك فى متابعتها فعليك معرفة بعض الأشياء الهامة:

1- ليفربول فريق إنجليزي ويرتدي الزي الأحمر وموقعه فى مدينة ليفربول، ويلعب له محمد صلاح، وتوتنهام فريق إنجليزي أيضاً ويرتدي الزي الأبيض وموقع النادي فى مدينة لندن.

2- شعار ليفربول هو طائر الليفر (نوع من الطيور من نوعه الغاق أو أبوملعقة).

3- شعار توتنهام عبارة عن "ديك" يقف على الكرة ويطلق عليه بعض المصريين بسبب الديك اسم " الفراخ".

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4- المباراة النهائية للبطولة التي تلعب اليوم هي مباراة واحدة يتم تحديد مكانها قبل الموسم وفى حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء للوقت الإضافي ثم ركلات الجزاء الترجيحية.

5- المدير الفني لليفربول يدعى يورجن كلوب وهو ألماني الجنسية وليس له علاقة بألمانيا إلا جنسيته حيث إنه يتمتع بشخصية مرحة وفكر تكتيكي هجومي يعتمد على الاستحواذ واستغلال المهارات الفنية.

6- المدير الفني لتوتنهام يدعى ماوريسيو بوتشيتينو وتنطق أيضاً بوكيتينو أرجنتيني الجنسية يقول عنه المصريين ( لم يصرف جنيه فى فترة الانتقالات) وفترى الانتقالات هي فترة فى الصيف والشتاء يتم فيها بيع وشراء اللاعبين.

7- ليفربول سبق وأن فاز بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا كان أخرها 2005 فيما لم يفز توتنهام مطلقاً بالبطولة.

8- لقب ليفربول هو "الريدز" أو الحمر أما توتنهام "السبيرز" وتعني المسمار الذي يوضع على كعب حذاءي الراكب ليمكنه من تحريك الفرس إلى الأمام.

9 - "لن تسير لوحدك أبداً" هي أغنية تنشدها جماهير ليفربول قبل أى مباراة وتغنى الأغنية أيضا في أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم، من قبل جماهير الأندية المحبة لفريقها ولا تقتصر على ليفربول فقط.

10 - يجاور محمد صلاح مهاجما سنغالياً اسمه ساديو ماني هو لا يمرر فى كثير من الأحيان للنجم المصري وهو ما تعود عليه المتابعون لكرة القدم.