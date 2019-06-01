أفضل الخلطات الطبيعية للتخلص من البثور بوقت قياسي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً - البثور هي أحد العوامل الرئيسية التي تشوه جمال بشرة المرأة، نظراً الى شكلها المزعج وإمكان مساهمتها في التهاب البشرة، لتتشكل بالتالي حفر الوجه وغيرها من الشوائب. إلا أنه بإمكانك تفادي ذلك والتخلص من البثور بوقت قياسي، من خلال أفضل الخلطات الطبيعية، سنعرفك إليها في ما يلي.





خلطة الشوفان



امزجي جيداً ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقتين كبيرتين من الماء، ثم طبقي المزيج على بشرة وجهك مع إبقائه بعيداً عن منطقة العينين، واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.

خلطة الشوفان



خلطة الخردل



قبل الخلود الى النوم، اخلطي جيداً ملعقتين صغيرتين من كل من الخردل والعسل، ثم افركي بالخليط البثور والحبوب واتركيه على وجهك طوال الليل. وفي الصباح، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الدافئة.



خلطة اللبن



قومي بتسخين ملعقة كبيرة من العسل ومن ثم مزجها مع ملعقة كبيرة من اللبن. بعدها، طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. وعن انتهاء المدة، اغسلي وجهك بالمياه الباردة.

تخلّصي من حب الشباب



خلطة العسل



اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم ادهني بشرة وجهك بالخليط واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالمياه الباردة وجففيه بفوطة قطنية ناعمة.

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