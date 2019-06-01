علاج الاظافرالقصيرة قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً - تعاني بعض السيدات من قصر أظافرهن ويتمنين الحصول على اظافر طويلة. اعتمدي علاج الاظافر القصيرة قبل العيد واعتني بها لتبدو جميلة ومقلّمة.

علاج الأظافر



اتبعي هذه الخطوات التي تساعدك على علاج الاظافر القصيرة قبل العيد ونموها بسرعة.



- أحدالأمور التي تمنع الظفر من النموّ وتقتله هي منابت الأظافر. احرصي على أن تنعّميها وترجعيها الى الخلف إذا كنتِ لا تنوين التخلّص منها. هناك الكثير من المنتجات في السوق التي يمكنكِ أن تنقعي بها أظافركِ لتنعيم المنابت. وإذا كنتِ تزيلينها، افعلي ذلك بانتظام. هذه الطريقة تساعدكِ في إعادة نموّ أظافركِ كما في إفساح مجال أوسع لتطبيق المناكير.



- قد تظنين أنّ الأظافر الطويلة هي فقط التي تُبرد. اعلمي أنّه حتى الأظافر القصيرة ستبدو أنيقة جداً حين تمرّرين المبرد عليها. نعّمي الأطراف ولمّعي سطح الظفر. لا تبالغي في ذلك فستصبح أظافركِ رقيقة؛ تمريرة واحدة تكفي.



- حتى لو كانت أظافركِ قصيرة، التزمي بروتين خاصّ للاهتمام بها سواء في المنزل أو في الصالون.

- تدليك الأظافر يومياً بالزيت أسرع وأفضل ما يمكن أن تقومي به لأظافركِ. الزيت يغيّر فوراً مظهر الظفر، مزيلاً كلّ الغبار المتراكم عليه والجفاف من المنابت كما يعزز نموّ وقوّة الظفر.

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- إن كنتِ من النساء اللواتي يعانين من الأظافر القصيرة، نعلم أنّ الأمر قد يبدو صعباً و أنكِ تشتهينها في كلّ مرّة ترين فيها أظافر طويلة. ولكن اعلمي أنّ حجم الأظافر غير مهمّ إن كنتِ تهتمّين بها. فمن الأفضل أن تكون الأظافر القصيرة نظيفة وذات شكلٍ جميل من أن تكون طويلة ومبالغاً فيها. لا تنسي أنّ الاهتمام اليوميّ بها والعناية بها وبأطرافها يساعدكِ جداً. لا تنسي أبداً أن تبرديها، هذا قد يساعد على نموّها.

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