أزياء النجمات العربيات في مناسبات رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً - شارف شهر رمضان المبارك على الانتهاء، وقد حمل معه هذا العام عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية العربية المهمّة، كما تخلله عدد كبير من المناسبات الخاصة والعامة، وقد شاهدنا النجمات العربيات في مناسبات رمضان 2019 بأجمل الاطلالات التي حملت الطابع الشرقي الفاخر والمميز، وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من أبرز اطلالات النجمات في هذه المناسبات، لتشاهدي الصور وتختاري الأجمل برأيِك.



سيرين عبد النور في فستان ماكسي باللون الأزرق:



في إحدى حفلات السحور شاهدنا سيرين عبد النور وقد تألقت في فستان ماكسي باللون الأزرق الغني، تصميمه محتشم ومثالي لرمضان، فيه لمسات بوهيمية من ناحية القصة ولاسيما عند الأكمام، نسقت معه شنطة يد باللون الأبيض، وأقراطًا كبيرة من الكريستال البراق.

سيرين عبد النور في فستان ماكسي باللون الأزرق



أمينة خليل في اطلالة شرقية باللونين الأسود والذهبي:



أمينة خليل اعتمدت "لوك" شرقيًّا أنيقًا، بدا مثاليًّا لحفل سحور وللسجادة الحمراء في آنٍ واحد، وكان عبارة عن فستان ماكسي باللون الأسود، نسقت معه جلابية من قماش الشيفون باللونين الأسود والذهبي، وأكملت اللوك ببعض المجوهرات الذهبية الناعمة.

أمينة خليل في اطلالة شرقية باللونين الأسود والذهبي



سينتيا صموئيل في اطلالة فاخرة باللون الأبيض:



الممثلة اللبنانية الصاعدة سينتيا صموئيل، اختارت اطلالة مميزة باللون الأبيض لحفل سحور، حملت توقيع “أنطوان القارح” Antoine Kareh وكانت عبارة عن جمبسوت باللون الأبيض، من فوقه ما يشبه الجلابية من قماش الشيفون باللون الأبيض أيضًا، وقد ناسبها كثيرًا اللون والتصميم.

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سينتيا صموئيل في اطلالة فاخرة باللون الأبيض







مي عمر في فستان باللون الفوشيا:



مي عمر اختارت اطلالة شبابية لحفل سحور في بيروت، جمعت بين الأسلوب الشرقي المحافظ مع لمسات من العصرية، وكان عبارة عن فستان ماكسي باللون الفوشي مزين عند الياقة والأكمام بكشكش ناعم، ياقته عالية وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه حقيبة كتف باللون الأسود، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.

مي عمر في فستان باللون الفوشيا





شاهدي بالصور اطلالات النجمات العربيات في مناسبات رمضان 2019، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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