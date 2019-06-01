ستايل داليدا … هل مازال رائجًا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً - تُعتبر داليدا إحدى أشهر نجمات القرن الماضي، وأيقونة من أيقونات الموضة اللواتي مازلن يشكّلن حتى اليوم، مصدر وحي بالنسبة للكثير من مصممي الأزياء والدور العالمية، حيث إنها وفي فترة شهرتها وتألقها في عالم الفن والغناء، رسمت لنفسها خطًّا خاصًّا بالموضة، يمكننا وصفه بالبوهيمي الأنيق Boho-chi، لكنّ السؤال يبقى، هل ستايل داليدا مازال رائجًا حتى اليوم؟ والجواب هو نعم بالتأكيد، حيث إنّ الكثير من التصميمات التي شاهدناها على منصات العروض في موسم ربيع وصيف 2019، تشبه كثيرًا اطلالات وستايل داليدا، وإليكِ بعض الأمثلة.



التنورة الماكسي المعرقة بأسلوب داليدا:



شاهدنا داليدا في أحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت تنورة ماكسي معرقة، وجميعنا نعلم أنّ التنانير الماكسي من الأكثر رواجًا لهذا الموسم، وقد نسقت معها قميصًا كلاسيكيًّا باللون الأبيض، وحذاءً باللون الأبيض بكعب عريض ومنخفض من الخشب، وأيضًا هذا النوع من الأحذية رائج جدًّا هذا الموسم.

التنورة الماكسي المعرقة بأسلوب داليدا







البنطلون القماشي الخصر العالي بأسلوب داليدا:



لإحدى العطلات الصيفية شاهدنا داليدا في تنسيق أنيق ومازال يُعتبر من الأكثر رواجًا حتى يومنا هذا، وكان عبارة عن بنطلون بخصر عالٍ باللون الأزرق، بقصة أرجل واسعة من الأسفل، نسقت معه قميصًا باللون الأبيض ذا طابع بوهيمي، وحذاءً بكعب عالٍ.

البنطلون القماشي الخصر العالي بأسلوب داليدا







داليدا في فستان باللونين الأسود والذهبي:



أقمشة الميتالك البراقة أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وداليدا كانت من أكثر النجمات اللواتي اعتمدن هذا النوع من الأقمشة، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا باللونين الأسود والذهبي، له حزام ميتالك عريض على الخصر، وكاب Cape من القماش نفسه أضفى لمسات دراماتيكية على الاطلالة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ، وعقدًا ذهبيًّا.

Advertisements

داليدا في فستان باللونين الأسود والذهبي





ستايل داليدا مازال رائجًا حتى اليوم، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

تابعي أيضاً:

اطلالات غريس كيلي تعيدك إلى العصر الذهبي

نجمات يستنسخن أناقة الخمسينات .. فهل ينجحن؟

موضة فساتين 2019 بأقمشة براقة من أشهر الفاشينيستا العرب