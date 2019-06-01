عبايات مطرزة لإطلالة العيد من موقع كشختنا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً - التطريزات والشك الفاخر على اختلاف ألوانها وستايلاتها، رائج جداً هذا الموسم، اكان على وسط العباية، على الياقة، الأكمام أو حتى أضيفت كتفاصيل متناثرة على عباياتك الفاخرة للعيد. فمختلف الدور العالمية، أطلقت لك تصاميم لافتة بتزيينها بألوان معدنية على شكل تطريزات زاهية من الفضي والذهبي وغيرها.

ولكن الآن، ومع دخول الموضة العالمية الى عالم العبايات والقفطانات من بابها العريض، بات بوسعك مواكبة هذه الصيحة. فحتى لو كنت متقيدة باللباس الخليجي التقليدي الذي يمنح المرأة الأناقة والرصانة والفخامة وهو العباية، بوسعك مواكبة موضة الألوان المعدنية من خلال الشك والتطريز. وبالرغم من أنه يسعك أن تجاري هذه الصيحة بالأكسسوارات والملابس تحت العباية، بات بمقدورك هذا الموسم مجاراتها بالعباية أيضاً بهذه التفاصيل التي تتطلب الكثير من الفن والمهارة.

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قاسم القاسم



مزجت الكثير من دور العبايات الفاخرة الشك بمختلف أنماطه ونقوشه وبمساحات مختلفة مع سواد العباية أو القفطانات الجذابة، فأضافتها اليها في الوسط أو على الظهر أوعند الجوانب أو على الأكمام أو صممتها من هذه الألوان بالكامل...

ودعي العباية السوداء التقليدية الخالية من أي حيوية والقفطانات المملة واستقبلي العبايات الفاخرة والعصرية والمفعمة بالجاذبية مع الستايلات المطرزة. لا تخافي أن تكسري قيود الروتين وتجربي هذه الطلة، لانها ستزيد وجهك إشراقاً بلمعانها الراقي وتجعلك تلمعين تألقاً بجمالك الساحر.

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أميمة



العباية والقفطان والجلابية هي لباس تقليدي ترتدينه لأنه يمثل الحضارة التي تأتين منها، ولكن ذلك لا يمنع أن تختاري أجمل قصة وتصميم زين بالألوان المعدنية من هذا الزي على شكل شك فاخر لكي تبدي بمنتهى الروعة والأناقة بعيداً عن الكلاسيكية والطلات العادية البسيطة، لا سيما في السهرات الفاخرة في العيد. الذهبي البراق مع الأزرق ثنائي لا يقهر على سبيل المثال، فإنها صيحة رائعة وشيك جداً وتبنتها الكثير من دور الازياء على هيئة قفطانات.

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دنانير



القي نظرة على خياراتنا من هذه الصيحة على الفاشينيسا والنجمات العربيات وكوني نجمة متلألئة في العيد.

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عبايات ملونة لكشخة العيد من وحي إطلالات النجمات



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