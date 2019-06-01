إطلالات صيفية بالتوربان على طريقة الفاشينيستا آسيا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 04:39 مساءً - تُعتبر الفاشينيستا آسيا، واحدة من أشهر مدونات الموضة التي نشرت فكرة حجاب التوربان بين الصبايا، وأصبحت جزءًا أساسيًّا باطلالتها اليومية، تلهم بها الصبايا خيارات أنيقة ومميزة، كما أنها تنوع بين لفة التوربان وألوانها، لكي تجدد من اطلالتها دائمًا.

ألوان الربيع من إطلالات البلوجرز إلى خزانة المحجبات



وبموسم الصيف اخترنا لكِ بعضًا من إطلالاتها الجنونية الصيفية، التي تلهمكِ أفكارًا مميزة لستايلِك.



الفاشينيستا آسيا تعتمد لوك المسافر بالغابات

الفاشينيستا آسيا بإطلالات غير تقليدية





برز هذا اللوك كصيحة أساسية في صيف ٢٠١٩، مع التصاميم ذات الجيوب كبيرة الحجم، اختارتها آسيا بجمبسوت واسع، نسقت معه شنطة حزام الخصر، وشنطة كروس الكتف، ونسقت معه توربان عصريًّا بلون الجمبسوت نفسه، لاطلالة حيادية فقط نسقتها مع السنيكرز الأبيض.

القميص أم الجاكيت الجينز لإطلالتكِ في الصيف؟



الألوان النيون أنيقة مع التوربان الأبيض

الألوان الفاقعة من الفاشينيستا آسيا مع التوربان الأبيض





لفتنا هذه الاطلالة بالفستان من لون الفوسفور الفاقع، خاطف للأنظار من الدرجة الأولى، نسقت معه توربان أبيض جاء مثاليًّا لكي يكسر حدة اللون، فعادةً عندما نعتمد أحد هذه الألوان يفضّل دائمًا أن نكسر حدتها بدرجات هادئة.

تنسيق الحجاب على طريقة أيقونات الموضة

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التوربان اللامع مع البناطيل الملونة

التوربان اللامع من الفاشينيستا آسيا



شخصية الفاشينيستا آسيا مرحة وعفوية ومحبة للحرية، لهذا فهي لا تتقيد بالكثير من القيود، فلم نتعجب عندما وجدناها ترتدي التوربان اللامع، مع البنطلون الملون وجاكيت الترينش الصيفي، لاطلالة كاجوال لافتة.

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التوربان النود مع الأسود الحيادي

التوربان النود مع إطلالة بالأسود اللامع من الفاشينيستا آسيا



أعجبنا تنسيق الأسود اللامع من الجاكيت القصير والبنطلون الأسود، زينت اللوك بتلمود البيج الحيادي، المناسب للون بشرتها الفاتحة، وبدت الألوان متناغمة لاطلالة تجمع بين النمط الكاجوال والكلاسيكي.



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بهذا الألبوم إليكِ خيارات أنيقة بالتوربان العصري مع القطع الصيفية من الفاشينيستا آسيا.

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