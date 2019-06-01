انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 19 شخصاً جراء انفجارات في معمل بروسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 03:50 مساءً - ذكرت وزارة الصحة الروسية أن 19 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح؛ جراء 3 انفجارات هزت مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت بمدينة "دزيرجينسك" وسط روسيا.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية، اليوم السبت: إن "معظم المتضررين أصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة الشدة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

في حين قالت وكالة "نوفوستي"، نقلاً عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية (لم تسمّه): إنّ "الانفجارات أسفرت أيضاً عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبانٍ بقرية "بيرا" الواقعة قرب مكان الحادث".

من جهتها أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، لافتةً إلى أن فرق الإطفاء تحاول حالياً وقف انتشار النيران.