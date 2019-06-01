قبل العيد ..أسهل الطرق للتخلص من الشعر الزائد

تلجأ السيدات إلى إزالة الشعر الزائد، حيث أن الطرق المستخدمة في ذلك متعددة ومختلفة، فمنها الشمع والماكينات الكهربائية، أو اللجوء إلى الليزر.

وتعد "السويت" هي الطريقة الأكثر فاعلية والأسهل في إزالة الشعر الزائد من دون ألم وطبقات الجلد الميت، ويقدم "هُن" طريقة سهلة لعمل "السويت".

مكونات تحضير "السويت"

2 كوب سكر

نصف كوب ماء

نقطتين من فيتامين e

عصير نصف ليمونة

طريقة تحضير "السويت"

في إناء ألومنيوم يقلب السكر مع الماء جيدًا حتى اقتراب الذوبان.

يوضع الإناء على النار مع الاستمرار في التقليب حتى الذوبان.

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يضاف الليمون وفيتامين e للسكر ويقلب جيدًا.

يترك على النار حتى الحصول على اللون العسلي الغامق ويترك ليبرد.

طريقة استخدام "السويت"

تأخذ قطعه من المزيج السكر بالملعقة، ووضعه بين قبضة اليد، وتركها لمدة دقيقتين.

تشكل القطع باليد أكثر من مرة مع التكرار حتى تصبح لينة في اليد، ولونها أشبة باللون الأبيض.

توضع القطعة على الجلد مع اتجاه نمو الشعر.

تشد قطعة السويت بشكل عكسي.

تكرر العملية حتى التخلص من الشعر بشكل نهائي.

عند الانتهاء يدهن الجسم بزيت الأطفال للتأكد من خلوه من القطع اللاصقة.

يغسل الجسم بماء فاتر ويمكن استشارة طبيب الجلدية المختص في دهن كريم مرطب أو مضاد حيوي للتأكد من عدم التهاب الجلد.

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