رغم وقفه.. حليمة بولند على "شيخ الحارة": "أنا مش شريرة ومتواضعة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا جديدا، من برنامج "شيخ الحارة" الذي يُعرض حاليًا على فضائية "الظفرة"، عقب قرار وقفه مؤخرًا على "القاهرة والناس".

وحلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ضيفة على بسمة وهبة، التي وجهت لها بعض الاتهامات بالغرور والتكبُر.

لترد "بولند": "أنا أكتر شخص متواضع على الحقيقة، وكُل الناس تعرفني من السناب شات والسوشيال ميديا"، متابعة: "لما حد بيتعامل معايا بسأل للدرجة دي أنا شريرة، بس أنا مش كدة أنا فيا صفة التواضع".

Advertisements

وكانت "وهبة" تسببت في حالة من الجدل، عقب حلقتها مع ياسمين الخطيب، الأمر الذي أدى لحذف الحلقة، ووقف البرنامج على فضائية "القاهرة والناس"، لتخرج مقدمة شيخ الحارة توضح أن خلافا نشب بينها وفضائية "القاهرة والناس"، قدمت على إثره استقالتها من القناة، معلنة بأن إدارة القناة رفضت إذاعة الحلقة، بسبب ذكر ياسمين الخطيب أسماء عدة شخصيات عامة، وسردت تفاصيل ما حدث بينهما.

وبحسب البيان، فوجئت وهبة بإذاعة الحلقة، لتقوم بعد ذلك بمنع القناة من إذاعة الحلقة في توقيت الإعادة، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بالحلقه من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعه الحلقة في الإعادة، وعرضت حلقه الإعلامي جورج قرداحي.

​