"نادرة" أول مصرية تحصل على جائزة الشعر الأفريقي: شرف كبير

فازت المصرية نادرة مبروك، اليوم السبت، بجائزة برونيل الأفريقية الدولية للشعر، بالمشاركة مع الصومالية جميلة عثمان.

وتهدف الجائزة إلى وضع الشعر من أفريقيا على المسرح العالمي، ومن بين الفائزين السابقين ورسان شيري، من الصومال، التي عملت لاحقًا مع بيونسيه في ألبومها ليموناد، ونيجيريا روميو أوريوغون الآن زميل في جامعة هارفارد.

وتدربت "نادرة" في أكاديمية الشعراء الأمريكيين، أما "جميلة" فتكتب وتدرس في بورتلاند، بولاية أوريغون، وتبلغ قيمة الجائزة 3000 جنيه إسترليني.

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وقالت نادرة في بيان صحفي: "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة، حيث احتفل بالتراث والأسرة الذين ما زالوا يهزون وجداني، لقد كتبت عن ذكريات طفولتي في القاهرة منذ سنوات المراهقة، وأنا أحاول أن أفهم الهوة المتزايدة في داخلي، أتوق للوصول إلى أولئك الذين يشاركونني تجاربي وأولئك الذين لا يشاركونني على حد سواء، أنا أتطلع إلى الكمال في هويتي الأفريقية والعربية والآن الأمريكية، مع الاحتفال بالكسر والانفصال".

وقال البروفيسور برناردين إيفاريستو، مؤسس الجائزة: "عندما بدأت الجائزة في عام 2012، كان الشعر الأفريقي غير مرئي تقريبًا على الساحة الأدبية الدولية.. إنه يوضح قوة مخططات مثل مشروعي، والعديد من مشاريع الصندوق الأفريقي لكتاب الشعر، وغيرها من المبادرات، لإحداث ثورة في أدب قارة بأكملها.. المستقبل يبدو مشرقًا للغاية والشعر الأفريقي قوة عالمية تدعي مطالبتها".

وترعى الجائزة جامعة برونيل لندن وكتاب الكومنولث.

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