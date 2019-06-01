منيو 27 رمضان للعزاب والمغتربين: رقاق باللحمة المفرومة والحلو كاسترد

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

صينية رقاق باللحمة المفرومة.

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة

زبدة

ملح وفلفل

3 فصوص حبهان

3 لورا

3 فصوص مستكة

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة سبع بهارات

كوب بصل مفروم ناعم

كوب مرقة لحمة

سمنة

رقاق طري

طريقة التحضير

- شوحي البصل جيدا مع التوابل ثم يضاف اللحم.

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- يبلل الرقاق في المرقة ثم يرص في صينية مدهونة، وتدهن كل ورقة ثم اللحم ثم باقي الرقاق.

يقطع ويسقى السمنة والمرقة المتبقة، ثم يدخل الفرن على 200 لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

الحلويات

كاسترد

المكونات

2 ونصف ملعقة كبيرة حليب بودرة

2 ونصف ملعقة كبيرة كاسترد

2 ونصف ملعقة كبيرة سكر

2 ونصف كوب ماء

طريقة التحضير

- نقوم بتذويب النشا بالحليب البارد في قدر.

- نضيف باقي المكوّنات.

- نضع المزيج على النار الهادئة.

- مع الاستمرار في التحريك إلى أن نحصل على القوم الذي نرغب به، ونسكب الكاسترد في الأطباق الخاصّة بالتقديم، ونتركها إلى أن تبرد.

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