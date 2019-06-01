بعد 25 سنة.. "سعدية" تكتشف مفاجآة صاعقة عن زوجها الستيني

بعد خمس وعشرين عامًا من الزواج، لم تجد "سعديه" 50 عامًا، مفرا من إهانة زوجها وخيانته لها، سوى إقامة دعوى خلع برقم 950 لسنة 2019، بعدما وصلت العلاقة بينهم إلى طريق مسدود.

عشرة عمر جمعتهما لسنوات طويلة، روتها سعدية لـ"هن" تفاصيلها: "جمعتنا علاقة حب ومودة منذ زمن بعيد، اتجوزته وكان هو كل حاجه ليا فالدنيا بعد وفاة أمي، هو كان كل عيلتي، خلفت منه 3 أولاد منهم ولد وبنتين ربناهم أحسن تربية، لحد ما اتجوزه".

وأكملت: "كان موظف مرموق في الدولة، وكان يعاملني أحسن معاملة، لحد ما طلع معاش، عرف بنات كتير أصغر منه في السن في سن أولاده، لحد ماجه اليوم واكتشفت من رسائل في تليفونه أنه متجوز واحدة من البنات اللي كان يعرفهم، وجايبلها شقة وعربية وكل فلوسه معها، ولما واجهته بالرسائل ده ضربني وأهاني، طلبت الطلاق رفض وقال أنا مش "هطلق"، خليكي قاعدة كدة وأنا مش هصرف عليكي".

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رفضت الزوجة البقاء على ذمة زوجها، والذي ينساق وراء الفتيات الصغيرين بحسب قولها، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو الخيانة.

لجأت الزوجة لساحات القضاء داخل محكمة الأسرة التابعة لدائرة قسم الوايلي، بعدما لم تجد من يساعدها في محنتها، محررةً دعوى للخلع ضده لقيامه بخيانته لها، وإهانتها.

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