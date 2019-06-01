إليكِ فساتين سهرة من وحي النجمات لـ "عيد الفطر"

تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر والكثيرات من النساء يتلقّين دعوات لمناسبات خاصة بالعيد، من سهرات وحفلات عشاء، وغيرها، وفي حال كنتِ تبحثين عن إطلالة فاخرة تتألقين بها في هذه المناسبات، اخترنا لكِ مجموعة فساتين سهرة من وحي النجمات لسهرة عيد الفطر، اختاري منها ما يعجبكِ وما يناسب ذوقكِ، لتتألقي بإطلالات راقية أنثوية وجذابة، وإليكِ بعض الأمثلة.

في حال كنتِ تبحثين عن إطلالة دراماتيكية لسهرات عيد الفطر، ننصحكِ أن تستوحي من إطلالة درة زروق في فستان من "جان لويس جبجي" Jean Louis Jabaji مصنوع من قماش التول باللون الأبيض، بقصة الكتف الواحد، ومزين بالكشكش من الجانب، به شريطة على الكتف باللون الأسود، تضفي عليه لمسات أنثوية ناعمة.

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وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ مزينًا بالكريستال، ومجوهرات ماسية فاخرة من “شوبارد” Chopard.

وأما إن كنتِ تبحثين عن إطلالة لسهرات عيد الفطر تجمع بين الأسلوب الأنثوي الفاخر مع لمسات من العصرية، فاستوحي إذًا من جيسيكا قهواتي، التي تألقت مؤخرًا في فستان سهرة باللون الأزرق التركواز، بقصة الكورسيه مع تنورة كلوش، وصدر الفستان مزين بالريش، ما يضفي عليه لمسات لافتة، وقد اختارت معه مجوهرات ماسية مزينة بأحجار باللون الأزرق.

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وإن كنتِ من عشاق اللون الأسود، فبإمكانكِ أن تستوحي من إطلالة رحمة رياض التي اختارت فستان سهرة بتصميم مبتكر وناعم في الوقت ذاته، باللون الأسود، بقصة ضيقة ومنسدلة على الجسم، وأكمام منفوخة أضافت لمسات دراماتيكية على التصميم، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية لافتة.

ولإطلالة مفعمة بالأنوثة والأناقة، استوحي من إطلالة دانييلا رحمة في هذا الفستان الأزرق، الذي اختارته من "روان الباشا"، حيث إنّ تصميم الفستان أنثوي وأنيق، وفي لمسات كلاسيكية راقية مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V، وخصر محدد بحزام باللون الأسود، وقد نسقت معه عقدًا لافتًا من اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

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إليك أفضل الأفكار لتتألقي بإطلالة ملفتة في عيد الفطر