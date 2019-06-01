سرّ سعادة كاتي هولمز في شوارع نيويورك

يبدو أن النجمة كاتي هولمز تعيش أفضل حالاتها حاليا بعد إعلان ارتباطها بالنجم جيمي فوكس بعدما أعلنا عن علاقتهما في وقت سابق إذ كانا حريصين على إبقاء علاقتهما في الخفاء، بعيدا عن الأنظار لفترة طويلة

بسبب قضايا بينها وبين النجم توم كروز عقب انفصالهما في عام 2012 مما كان يقتضي بناء على تلك النزاعات أن لا ترتبط لمدة خمسة أعوام.

ظهرت كاتي هولمز داخل مدينة نيويورك وهي في غاية السعادة مثلما التقطت لها الصور التي ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا مميزا في شوارع المدينة.

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