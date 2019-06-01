مسابقة ملكة جمال الهند تتعرَّض لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل

تعرّضت مسابقة ملكة جمال الهند لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غياب التنوع واقتصار المسابقة على ذوات البشرة البيضاء.

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وثارت الانتقادات بعدما نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الهندية الناطقة بالإنجليزية، صورة المرشحات الثلاثين اللاتي وصلن إلى الأدوار الإقصائية تحت عنوان "من ستحصل على لقب ملكة جمال الهند هذا العام؟".

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وشارك المستخدم "لو براون جيمس" عبر موقع "تويتر"، صورة من الصحيفة وأرفقها بتعليق ساخر، متسائلا: "ما الخطأ في هذه الصورة؟".

وأثار السؤال عشرات الردود التي جاءت أغلبها بأن "كل النساء بيضاوات"، بينما رد أحد المستخدمين قائلا: "ثمة كثير من البياض هنا".



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