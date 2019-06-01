مسابقة ملكة جمال الهند تتعرَّض لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل

تعرّضت مسابقة ملكة جمال الهند لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غياب التنوع واقتصار المسابقة على ذوات البشرة البيضاء.
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وثارت الانتقادات بعدما نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الهندية الناطقة بالإنجليزية، صورة المرشحات الثلاثين اللاتي وصلن إلى الأدوار الإقصائية تحت عنوان "من ستحصل على لقب ملكة جمال الهند هذا العام؟".
وشارك المستخدم "لو براون جيمس" عبر موقع "تويتر"، صورة من الصحيفة وأرفقها بتعليق ساخر، متسائلا: "ما الخطأ في هذه الصورة؟".
وأثار السؤال عشرات الردود التي جاءت أغلبها بأن "كل النساء بيضاوات"، بينما رد أحد المستخدمين قائلا: "ثمة كثير من البياض هنا".
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