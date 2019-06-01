طرق لحماية مصفف الشعر من التلف

تستخدم الكثير من الفتيات مصفف الشعر وغيرها من المواد للعناية بجمالها، ولذلك قدمت صحيفة "ميرور" البريطانية، مجموعة من النصائح لتنظيف مصفف الشعر، والحفاظ عليه لفترة طويلة نبرزها في السطور التالية.

- بمجرد الانتهاء من استخدام مصفف الشعر، يجب تركه على سطح مقاوم للحرارة حتى يبرد.

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- تخزينه دون لف الكابل حوله، لأن هذا يقصر عمره الافتراضي، ويؤدي إلى تلف الكابل مع مرور الوقت.

- لتنظيف مصفف الشعر يجب استخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلا، بحيث لا يكون مغمورة بالمياه، وتنظيفه بحركة بطيئة.

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