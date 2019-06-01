"الإفتاء" تحذر من صلاة الرجال والنساء خلال العيد في صف واحد: غير جائز

أكّدت دار الإفتاء المصرية، أنَّ صلاة الرجال إلى جوار النساء خلال العيد في صف واحد دون فاصل أو حاجز هو تعد صريح على قواعد الشرع الشريف وأمر غير جائز شرعا.

وأضافت دار الإفتاء، في تحذير لها نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي، أنَّ مثل ذلك الفعل يخالف الآداب العامة النمظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

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