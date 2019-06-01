أكّدت دار الإفتاء المصرية، أنَّ صلاة الرجال إلى جوار النساء خلال العيد في صف واحد دون فاصل أو حاجز هو تعد صريح على قواعد الشرع الشريف وأمر غير جائز شرعا.
وأضافت دار الإفتاء، في تحذير لها نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي، أنَّ مثل ذلك الفعل يخالف الآداب العامة النمظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء" تحذر من صلاة الرجال والنساء خلال العيد في صف واحد: غير جائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.