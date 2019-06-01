انتابته الشكوك حول خيانة زوجته له مع أحد الجيران، فأقدم على قتلها وقطع رأسها وذهب بها إلى مركز الشرطة، هذه ليست حكاية ضمن سيناريو مسلسل أو فيلم أكشن، بل حقيقة شهدتها ولاية البنجال الغربية في الهند.
اشتبه "أبهيجيت داس" بوجود علاقة غير مشروعة تربط زوجته بأحد الجيران، حيث انتابته حالة من الغضب وربطها من يديها وساقيها ثم قطع رأسها وذهب بها إلى مركز الشرطة، ليظن الضابظ بأنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، بحسب ما نشره موقع "نيويورك بوست".
في البداية رفض الضابط تصديق الرجل الثلاثيني الذي أخرج رأس زوجته بالفغل من الحقيبة، فاحتجزه الضابط في الزنزانة، وذهب إلى منزله وتأكدوا من وجود بقايا جثة زوجته التي كانت غارقة في الدماء.
وفي التحقيقات التي أجريت في الواقعة، ذكر بعض المقربين بأنه لم توجد مشاكل واضحة بين الزوجين، فهما لديهما ابنة تبلغ من العمر 3 أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر نار الشك الحارقة.. رجل يذبح زوجته وسلم رأسها للشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.