نار الشك الحارقة.. رجل يذبح زوجته وسلم رأسها للشرطة

انتابته الشكوك حول خيانة زوجته له مع أحد الجيران، فأقدم على قتلها وقطع رأسها وذهب بها إلى مركز الشرطة، هذه ليست حكاية ضمن سيناريو مسلسل أو فيلم أكشن، بل حقيقة شهدتها ولاية البنجال الغربية في الهند.

اشتبه "أبهيجيت داس" بوجود علاقة غير مشروعة تربط زوجته بأحد الجيران، حيث انتابته حالة من الغضب وربطها من يديها وساقيها ثم قطع رأسها وذهب بها إلى مركز الشرطة، ليظن الضابظ بأنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، بحسب ما نشره موقع "نيويورك بوست".

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في البداية رفض الضابط تصديق الرجل الثلاثيني الذي أخرج رأس زوجته بالفغل من الحقيبة، فاحتجزه الضابط في الزنزانة، وذهب إلى منزله وتأكدوا من وجود بقايا جثة زوجته التي كانت غارقة في الدماء.

وفي التحقيقات التي أجريت في الواقعة، ذكر بعض المقربين بأنه لم توجد مشاكل واضحة بين الزوجين، فهما لديهما ابنة تبلغ من العمر 3 أعوام.

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