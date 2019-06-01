منها "رسومات الحنة".. هاني الناظر يحذر من 3 عادات تضر بالصحة

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من 3 أشياء تمثل خطورة على الصحة.

وأكد "الناظر" في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن الاستحمام أو غسل الوجه واليدين بالصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة مثل الكبريت أو الديتول أو الفينيك يضر بالصحة.

وأشار إلى أنه ثبت علميًا أن تلك المواد الكيماوية السامة تعطي مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية، وهذا يمثل خطرًا كبيرًا، كما أنها تقتل أنواع من الكائنات الدقيقة المفيدة لنضارة الجلد بالاضافة إلى أنه ثبت علميا تسببها في حدوث أنواع من الحساسية الموضعية المؤلمة للجلد عند البعض.

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وأكد أن رسومات الحنة التي تقوم بها البنات والسيدات والتي تؤدي في أغلب الأحيان، لالتهابات تصل لحد الحروق الشديدة والتي تترك آثارا يصعب علاجها.

وتابع: "وضع مأكولات أو مشروبات ساخنة في أكياس بلاستيك يؤدي إلى مشاكل صحية أيضا، حيث تؤدي الحرارة العالية لتسرب مادة الدايوكسين من البلاستيك وهي مادة شديدة الخطورة على الصحة العامة".

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