رغم عدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة ترضع طفلتها بالتبني

طيلة 5 سنوات خضع الزوجان الكنديان لتسع عمليات لعلاج الخصوبة، لكن القدر لم يشأ لهما بالإنجاب، ليكن قرارهما اللجوء إلى التبني.

اختارت الزوجة الكندية "ميرا" ذات الـ33 عامًا، تبني طفلة تعيش معها إحساس الأمومة، لكن عقبة أخرى واجهتها، فهي لم تستطع على إرضاع الطفلة التي تبنتها، فلجأت إلى الطبيب الذي جعلها تستخدم دواء خدع جسدها، حيث تعتقد الأجهزة الحيوية بالجسم بأنها حامل حتى تتمكن من إرضاع الطفلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

واعتمدت "ميرا" على تناول حبوب منع الحمل، وأيضًا عقار مرتبط بأمراض القلب القاتلة، يسمى "دومبيريدون"، فعند تفاعلهما سويًا يحاكي المواد التي يطلقها الجسم عندما تكون المرأة حاملًا، وبعد إيقاف الدواء أصبح الثدي ينتج حليبا للرضاعة، ظنًا أن الولادة تمت.

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"شعرت بأن جسدي يفعل شيئًا ينبغي أن يفعله، لم أستطع أن أنجب طفلًا، لكنني استطعت أن أطعمه، كانت لحظة شفاء بالنسبة لي" بهذه الكلمات وصفت "ميرا" فرحتها بقدرتها على إرضاع الطفلة المتبناة.

فهي تصف بأن أصعب الأشياء التي تشعر بها المرأة العقيمة هي عدم قدرتها على إرضاع الطفلة، حيث تشعر بأن أمومتها قد انتهت: "لذلك عندما قررت أن أتبنى طفلًا، وأكون أمًا دون حمل، قررت أن أكون قادرة على الإرضاع".

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