أبرزها الوقاية من سرطان الأمعاء.. فوائد تناول البصل الأحمر

أفاد أطباء أن البصل الأحمر يحتوي على مركبات الأنثوسيانين، التي تتميز بخصائها في إبطاء نمو وتطور الأورام السرطانية في الأمعاء.

وكشف باحثون من جامعة جيلف الكندية، عن تأثير مستخلص الكيرسيتين، الذي حصلوا عليه من خمسة أنواع من البصل في الخلايا السرطانية في القولون، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

واستنتجوا أن هذه المادة تمتاز بخاصية تبطئ نمو وتطور الأنسجة السرطانية.

وأجرى الباحثون تجارب مخبرية لمعرفة تأثير مستخلص الكيريسيتين في الخلايا السرطانية في حال التلامس المباشر، موضحة أن مفعول المستخلص الذي حصلوا عليه من البصل الأحمر كان الأقوى في إبطاء سرعة نمو الخلايا السرطانية في الأمعاء.

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كما أن هذه المادة تحيد الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي محفزة بذلك نمو السرطان، بالإضافة إلى أنه يتميز بخواص مضادة للالتهابات.

وتابع الباحثون أيضًا أن البصل الأحمر يحتوي أيضًا على مركبات عديدة للأنثوسيانين، التي تقوي خصائصه المضادة للسرطان.

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